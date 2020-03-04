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Miniklerle sohbet

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürleri Haluk Timur ve Agâh Ayhan ile birlikte ilçedeki Okul ve Kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

04 Mart 2020 Çarşamba 03:01
Miniklerle sohbet

Gerçekleşen ziyarette ilk önce öğretmenler odasında Okul Müdürü ve öğretmenlerden eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi alan İlçe Millî Eğitim Müdürü Yoldaş, daha sonra öğrenciler ile sınıfta buluşarak bir süre sohbet etti. Yoldaş, "Bizim iki tane hedefimiz var önce değerler eğitimi değerler eğitimi dendiği zaman aklımıza öncelikle anne baba sevgisi, vatan sevgisi millet sevgisi, bayrak sevgisi geliyor. Annesini babasını sevmeyen anne babasının rızasını almayan hayatta başarılı olamaz. Demek ki anne ve babalarımızla her zaman gurur duymalıyız ve o yüzden kendinizi yetiştirmeniz lazım on veya on beş sene sonra bu ülkenin yönetimine sizler talip olacaksınız. Akademik başarıya geldiğimiz zaman en büyük mücadele sizlere düşüyor gecen sene bu okulumuzda bir sıçrama yakalandı bu sene bunu devam ettireceğiz, üç ay gibi bir zamanımız kaldı bu sene yılmadan daha fazla çalışarak başarılı olacağız" dedi.  Yoldaş, Karayakup Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ve öğretmenlere okullarında yürüttükleri başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

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Miniklerle Sohbet
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