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MiNiKLERLE BiLiM KONUŞULDU

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata Erdoğan M. Akdağ İlkokulu’nda çocuklarla buluştu.

25 Haziran 2021 Cuma 00:41
MiNiKLERLE BiLiM KONUŞULDU

Böyükata, okulda eğitim gören 4’üncü sınıf öğrencilerinden oluşan grupla, 2’inci ve 3’üncü sınıfta eğitim gören öğrencilerden oluşan grupla ayrı ayrı bir araya geldi. ‘Bilim ve Merak’ konulu sohbet açan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocuklara bilimin doğuşunda insanın merakının nasıl rol oynadığını anlatmaya çalıştı. Çocukların hayallerinden ve meraklarından doğan pek çok yeni işleri ilerde ortaya koyabileceklerine dair yer yer onlara sorular sorarak tartışma açması, buluşmaları hareketlendirdi. Çocukların canlı bir atmosfere çekildiği söyleşilerden memnun kaldıkları gözlendi. Öğrencilerde erken yaşlarda bilim okuryazarlığı temelini oluşturmak gerektiğini her fırsatta ifade eden Böyükata, etkinliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ‘’Bu tür seminer ve söyleşiler devamlı olması gerekir. Her ilde üniversite var. Okullar için üniversitelerdeki birikimi şehirde yürütülen eğitim faaliyetlerine güç katacak biçimde yansıtmanın yollarını bulmamız gerekir’’ dedi.

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MiNiKLERLE BiLiM KONUŞULDU
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