Miniklerin sergisi beğenildi

Yozgat Novada AVM’deki serginin açılışını Vali Yardımcısı Salih Altun, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç ile birlikte yaptı. Vali Yardımcısı Altun, miniklerin hazırladıkları serginin anlamlı olduğuna dikkat çekerek, bu yaşlarda başlayan sanat etkinliklerinin çocukların gelecekteki başarılarına olumlu katkılarda bulunduğunun altını çizdi. Altun, daha sonra sergide yer alan fotoğrafları inceleyip, Kreş yöneticileri ve öğretmenlerinden bilgiler aldı. Sergi hafta sonunda beğeni ile izlendi.