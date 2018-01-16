Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112159
ALTIN
163.706
DOLAR
3.7964
STERLİN
5.2439
EURO
4.6593

Miniklerin sergisi beğenildi

YOZGAT’ta çalışmalarını sürdüren Özel Solmazlar Kreş’te eğitim gören minikler, kendi fotoğraflarından hazırladıkları tabloları görücüye çıkarttı.

Miniklerin sergisi beğenildi

YOZGAT’ta çalışmalarını sürdüren Özel Solmazlar Kreş’te eğitim gören minikler, kendi fotoğraflarından hazırladıkları tabloları görücüye çıkarttı.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
3 Okunma
Miniklerin sergisi beğenildi

Yozgat Novada AVM’deki serginin açılışını Vali Yardımcısı Salih Altun, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç ile birlikte yaptı. Vali Yardımcısı Altun, miniklerin hazırladıkları serginin anlamlı olduğuna dikkat çekerek, bu yaşlarda başlayan sanat etkinliklerinin çocukların gelecekteki başarılarına olumlu katkılarda bulunduğunun altını çizdi. Altun, daha sonra sergide yer alan fotoğrafları inceleyip, Kreş yöneticileri ve öğretmenlerinden bilgiler aldı. Sergi hafta sonunda beğeni ile izlendi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
OKUYARAK, HAK ETTİLER
OKUYARAK, HAK ETTİLER
Okul Müdürleri toplandı
Okul Müdürleri toplandı
Şiir yarışması
Şiir yarışması
Etkili konuşma eğitimi
Etkili konuşma eğitimi
TÜGVA örgütleniyor
TÜGVA örgütleniyor
HUZURLU ZiYARET
HUZURLU ZiYARET

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim