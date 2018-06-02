Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613

Miniklerin okuma sevinci

BOĞAZLIYAN İMKB Şükran Ana İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri okuma yazmayı öğrenmenin sevincini düzenledikleri etkinlikle yaşadı.

Miniklerin okuma sevinci

BOĞAZLIYAN İMKB Şükran Ana İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri okuma yazmayı öğrenmenin sevincini düzenledikleri etkinlikle yaşadı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
9 Okunma
Miniklerin okuma sevinci

Etkinliğe, Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Müftü Mehmet Güler, Okul Müdürü Mehmet Durmuş ve öğrenciler katıldı. Sunuculuğunu minik öğrencilerin yaptığı program saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğretmen, veli işbirliğine dikkat çekerek, “Öğrencilerimiz birinci sınıf öğretmenleri Pembe Öztürk yönetiminde okuma bayramı düzenlediler. Okuma yazma öğrenebilmek için çok çalıştılar. Bugün ise hazırladıkları birbirinden güzel etkinlikler ile mutluluklarını bizlerle paylaştılar. Bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimizi, velilerimizi ve özellikle de öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.
Sınıf Öğretmeni Pembe Öztürk tarafından hazırlanan şiir, müzikli oyun gösterileri katılımcılar tarafından ilgi gördü. İlkokul öğrencileri Okuma bayramında yıl boyunca yaptıkları etkinlikleri sergiledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Eğitimciler iftarda buluştu
Eğitimciler iftarda buluştu
Eğitimin Müsteşar konuğu
Eğitimin Müsteşar konuğu
Sınav uyarısı
Sınav uyarısı
Çözüm prova yaptı
Çözüm prova yaptı
Köyde Bilim Fuarı
Köyde Bilim Fuarı
Vakıf yönetimini belirledi
Vakıf yönetimini belirledi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim