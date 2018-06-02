Miniklerin okuma sevinci

Etkinliğe, Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Müftü Mehmet Güler, Okul Müdürü Mehmet Durmuş ve öğrenciler katıldı. Sunuculuğunu minik öğrencilerin yaptığı program saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğretmen, veli işbirliğine dikkat çekerek, “Öğrencilerimiz birinci sınıf öğretmenleri Pembe Öztürk yönetiminde okuma bayramı düzenlediler. Okuma yazma öğrenebilmek için çok çalıştılar. Bugün ise hazırladıkları birbirinden güzel etkinlikler ile mutluluklarını bizlerle paylaştılar. Bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimizi, velilerimizi ve özellikle de öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Sınıf Öğretmeni Pembe Öztürk tarafından hazırlanan şiir, müzikli oyun gösterileri katılımcılar tarafından ilgi gördü. İlkokul öğrencileri Okuma bayramında yıl boyunca yaptıkları etkinlikleri sergiledi.