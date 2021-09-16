Miniklerin mutlu günü

Kaymakam Naçar, kurum amirleri ile birlikte Çiçekdağı Merkez Anaokulunu ziyaret ederek, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Kaymakam Naçar, Şehit Bayram Tekin Ortaokulunda düzenlenen 2021-2022 eğitim-öğretim yılı programına da katıldı. Naçar, çeşitli yarışmalarda birinci olan öğrencilere hediyelerini takdim ederek, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı uğurlu olması temennilerinde bulundu. Naçar, okulda sınıfları gezip, öğrencilerle de sohbet etti.