Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1423.97
ALTIN
486.42
DOLAR
8.4354
STERLİN
11.6994
EURO
9.9765

Miniklerin mutlu günü

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde Anaokulu öğrencileri, Kaymakam Rabia Naçar ile tanıştı.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:19
Miniklerin mutlu günü

 Kaymakam Naçar, kurum amirleri ile birlikte Çiçekdağı Merkez Anaokulunu ziyaret ederek, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Kaymakam Naçar, Şehit Bayram Tekin Ortaokulunda düzenlenen 2021-2022 eğitim-öğretim yılı programına da katıldı. Naçar, çeşitli yarışmalarda birinci olan öğrencilere hediyelerini takdim ederek, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı uğurlu olması temennilerinde bulundu. Naçar, okulda sınıfları gezip, öğrencilerle de sohbet etti. 

Anahtar Kelimeler:
Miniklerin Mutlu Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komisyon toplandı
Komisyon toplandı
Yüz yüze eğitimle birlikte okullar şenlendi
Yüz yüze eğitimle birlikte okullar şenlendi
OKUL BAHÇESiNDE TARIM
OKUL BAHÇESiNDE TARIM
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Eğitim şenliği
Eğitim şenliği
Okul önleri tekin değil!
Okul önleri tekin değil!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim