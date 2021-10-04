Minikleri ağırladı

Kendisini ziyarete gelen 2.sınıf öğrencileri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Açıkgöz, ‘’Pandemi sürecine rağmen sadece uzaktan eğitimle ve ailelerinin desteğiyle tüm kardeşlerimizin, okuma yazma öğrenmiş olduklarını görmekten çok büyük memnuniyet duydum. Öğretmenlerini, ailelerini ve idarecilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum’’ dedi. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Okul Müdürü Kadir Olcay ve sınıf öğretmeni Derya Yurtseven, öğrencilere ziyaretlerinde eşlik etti.