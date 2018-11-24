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Miniklere uygulamalı trafik eğitimi

SORGUN ilçesinde, Şehit Hamza Uludağ Anaokulu bahçesinde trafik uygulama alanı oluşturuldu.

Miniklere uygulamalı trafik eğitimi

SORGUN ilçesinde, Şehit Hamza Uludağ Anaokulu bahçesinde trafik uygulama alanı oluşturuldu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:34
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Miniklere uygulamalı trafik eğitimi

Okul Müdürü Fevzi Güçlü, yaptığı açıklamada, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Projesi ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finans edilen 2 ayrı projeyi hayata geçirdiklerini ve bu projelerle okul bahçesinde oyun alanı ve trafik uygulama alanı oluşturduklarını belirtti. 
Projeler Koordinatörü Yusuf Ünal da çocuğun bireysel becerileri ve ilgi alanlarına uygun şekilde eğitim verdiklerini anlattı.  Okul bahçesini eğitimin bir parçası haline getirdiklerini dile getiren Ünal, "Okulumuzun bahçesi yeniden düzenlenerek eğitime uygun ahşap oyun alanları ile donatıldı. Ayrıca, ilçede ilk kez bir okulda trafik eğitim alanı oluşturuldu. Yine proje kapsamında, bahçenin çimlendirilmesi çocuklar için eğlenceli ve öğretici oyun alanlarının oluşturulması faaliyetleri gerçekleştirildi" dedi.

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Miniklere Uygulamalı Trafik Eğitimi
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