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Miniklere siperli maske

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, yüz yüze eğitime katılan öğrencelere, okullarına giderek siperli maske dağıttı.

16 Ekim 2020 Cuma 00:52
Miniklere siperli maske

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, öğrencilere koruyucu siperli maske dağıttı. Yılmaz, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede yüz yüze eğitim yapan bin öğrenciye koruyucu siperli maske dağıttıklarını söyledi. Yarınlara umutla bakmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak adına imkanlar ölçüsünde eğitime destek sağladıklarını aktaran Yılmaz, "Bu kapsamda Kovid-19 salgını nedeniyle ilçemiz okullarında eğitimlerine devam eden öğrencilerimize siperli maske hediye ettik. Okullarımızda maske kullanımına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri için öğrencilerimizi bilgilendirdik" dedi.  Yılmaz'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz da eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Miniklere Siperli Maske
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