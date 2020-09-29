Miniklere çanta

‘’Sosyal belediyecilik kapsamında çocuklarımız için eğitimin her alanında yardımlara devam etmekte kararlıyız’’ dedi. Başkan Ekinci, okullar açılmadan dezenfektan, maske ve kolonyadan oluşan paketleri okul idarelerine teslim ettiklerini, gelen talepleri yerine getirdiklerini kaydetti. Başkan Ekinci, ‘’Şimdi de Pandemi dolayısı ile ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken ailelerimize destek olmak ve çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak için boya setleri, defterler, kalem setleri ve okul çantasından oluşan kırtasiye setlerini çocuklarımıza ulaştırdık’’ diye konuştu.