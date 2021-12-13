Miniklerden ziyaret

Sorgun Yeşilyurt İlköğretim Okulu 3/B Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Sorgun Belediyesini ziyaret etti. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, makamında ağırladığı çocuklara yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sorularını cevaplayıp, isteklerini dinleyen Ekinci, ‘’Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız; biz sizler için çalışıyoruz, sizlere güzel bir gelecek bırakmak tek gayemiz. Şehrimiz ve ülkemizin geleceği sizlerin umut dolu gözlerinize ve tertemiz gönüllerinize emanet’’ ifadelerini kullandı.