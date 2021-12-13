Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Miniklerden ziyaret

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde minik öğrenciler Belediye Başkmanı M. Erkut Ekinci’yi makamda ziyaret etti.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:03
Miniklerden ziyaret

Sorgun Yeşilyurt İlköğretim Okulu 3/B Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Sorgun Belediyesini ziyaret etti. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, makamında ağırladığı çocuklara yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sorularını cevaplayıp, isteklerini dinleyen Ekinci, ‘’Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız; biz sizler için çalışıyoruz, sizlere güzel bir gelecek bırakmak tek gayemiz. Şehrimiz ve ülkemizin geleceği sizlerin umut dolu gözlerinize ve tertemiz gönüllerinize emanet’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Miniklerden Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesleki Eğitim konuşuldu
Mesleki Eğitim konuşuldu
Köy okuluna bilgisayar sınıfı
Köy okuluna bilgisayar sınıfı
Velilerin yükü artıyor
Velilerin yükü artıyor
Okul kütüphaneleri açıldı
Okul kütüphaneleri açıldı
Anasınıfı heyecanı
Anasınıfı heyecanı
KAMPANYAYA DEVAM
KAMPANYAYA DEVAM
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim