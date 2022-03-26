Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Miniklerden ziyaret

Yozgat Perihan Coşkun Adnan Vural Kızılay Anaokulu öğrencileri İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:45
Miniklerden ziyaret

Ana Okulu öğrencileri İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek araç, gereç ve ekipmanlarla ilgili bilgiler aldı. İtfaiye Haftası dolayısıyla öğrenciler ile birlikte itfaiye erlerinin nasıl çalıştıklarını yerinde görmek amacıyla itfaiye müdürlüğünü ziyaret ettiklerini dile getiren Sınıf Öğretmeni Gülsüm Poyraz, “Çocuklarımız için yerinde düzenlediğimiz bu gezi çok eğitici ve öğretici oldu. Gezi boyunca bazı çocuklarımız büyüyünce itfaiyeci olmak istediklerini dahi söyledi. Bugünkü gezimizde ayrıca İtfaiye ekiplerimizin fedakarca vatandaşların mal ve canını korumak adına nasıl çalıştıklarına da burada tanık olduk” dedi. Ziyarette anaokulu öğrencileri, itfaiye araçlarına bindi.

Anahtar Kelimeler:
Miniklerden ZiyaretIlerigazetesiMartCuma2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberPerihan Çoşkun Adnan Vural Kızılay AnaokuluYozgat Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
istişare yaptılar
istişare yaptılar
Turnuva sona erdi
Turnuva sona erdi
GÜNDEM ‘KÖY KOLEJİ’
GÜNDEM ‘KÖY KOLEJİ’
Belgesel izleyici ile buluştu
Belgesel izleyici ile buluştu
DÖGEP Toplantısı
DÖGEP Toplantısı
Değerlendirmeler tamamlandı
Değerlendirmeler tamamlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim