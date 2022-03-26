Miniklerden ziyaret

Ana Okulu öğrencileri İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek araç, gereç ve ekipmanlarla ilgili bilgiler aldı. İtfaiye Haftası dolayısıyla öğrenciler ile birlikte itfaiye erlerinin nasıl çalıştıklarını yerinde görmek amacıyla itfaiye müdürlüğünü ziyaret ettiklerini dile getiren Sınıf Öğretmeni Gülsüm Poyraz, “Çocuklarımız için yerinde düzenlediğimiz bu gezi çok eğitici ve öğretici oldu. Gezi boyunca bazı çocuklarımız büyüyünce itfaiyeci olmak istediklerini dahi söyledi. Bugünkü gezimizde ayrıca İtfaiye ekiplerimizin fedakarca vatandaşların mal ve canını korumak adına nasıl çalıştıklarına da burada tanık olduk” dedi. Ziyarette anaokulu öğrencileri, itfaiye araçlarına bindi.