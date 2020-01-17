Miniklerden Şiir Şöleni

Bir eğitim-öğretim dönemi boyunca hazırlanıp şiirlerini seslendirerek, hünerlerini sergileyen öğrencilerimizin şiir programına, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci, veliler ve vatandaşlar katıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğretmen ve öğrencilere mutlu, sağlıklı, huzurlu bir tatil geçirmelerini diledi.

MİLLİ EĞİTİM VAKFI

DİNLETİSİ

Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulu birinci sınıf öğrencileri de Yozgat Belediyesi Bilal Şahin, Kültür ve Gençlik Merkezi Konferans Salonunda şiir dinletesi düzenledi. Öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında Vatan, Bayrak ve Kahramanlık şiirleri seslendirerek, dinleyenleri mest etti. Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İdare Mahkemesi Başkanı Kadri Ergün de katıldı.