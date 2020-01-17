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Miniklerden Şiir Şöleni

YOZGAT Sakarya İlkokulu birinci Sınıf Öğrencileri Belediye Büyük Sinema Salonunda dinleyenlere şiir ziyafeti verdi.

Miniklerden Şiir Şöleni

YOZGAT Sakarya İlkokulu birinci Sınıf Öğrencileri Belediye Büyük Sinema Salonunda dinleyenlere şiir ziyafeti verdi.

17 Ocak 2020 Cuma 03:47
Miniklerden Şiir Şöleni

 Bir eğitim-öğretim dönemi boyunca hazırlanıp şiirlerini seslendirerek, hünerlerini sergileyen öğrencilerimizin şiir programına, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci, veliler ve vatandaşlar katıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğretmen ve öğrencilere mutlu, sağlıklı, huzurlu bir tatil geçirmelerini diledi.
MİLLİ EĞİTİM VAKFI 
DİNLETİSİ
Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulu birinci sınıf öğrencileri de Yozgat Belediyesi Bilal Şahin,  Kültür ve Gençlik Merkezi Konferans Salonunda şiir dinletesi düzenledi. Öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında Vatan, Bayrak ve Kahramanlık şiirleri seslendirerek, dinleyenleri mest etti. Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İdare Mahkemesi Başkanı Kadri Ergün de katıldı.

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Miniklerden Şiir Şöleni
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