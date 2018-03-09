Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117151
ALTIN
162.062
DOLAR
3.8177
STERLİN
5.2712
EURO
4.6933

Miniklerden ilk mektup

YOZGAT Çözüm Koleji İlkokul 1'nci sınıf öğrencileri, ilk kez mektup yazdı ve mektupları Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere gönderilmesi için İl Jandarma Alay Komutanlığı’na teslim ettiler.

Miniklerden ilk mektup

YOZGAT Çözüm Koleji İlkokul 1'nci sınıf öğrencileri, ilk kez mektup yazdı ve mektupları Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere gönderilmesi için İl Jandarma Alay Komutanlığı’na teslim ettiler.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
1 Okunma
Miniklerden ilk mektup

Öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ve motivasyon vermek için mektup yazdı. Mektupları Türk Bayrağı ve asker resmi çizerek süsleyen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere mektupların ulaştırılması için İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'a teslim ettiler. 'Okuma yazmayı öğrendim ilk mektubumu Afrin'e yazıyorum' projesi adı altında öğrencilerinin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla mektup yazdıklarını söyleyen Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz,"Çocuklarımız Afrin'deki asker ağabeylerine mektup yazmak istediklerini söylediler. Biz de öğretmen arkadaşlarımızla bir çalışma başlatarak öğrencilerimizin yazdıkları sevgi dolu mektupları Afrin'deki askerlerimize ulaştırması için İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’a teslim ettik. Çok anlamlı ve duygu dolu bu etkinliğimiz ile öğrencilerimizde milli birlik ve beraberlik ruhu gelişecek”

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yatırımdan donatıma
Yatırımdan donatıma
Sigaranın zararları anlatıldı
Sigaranın zararları anlatıldı
Başarı-Gelişim işbirliği
Başarı-Gelişim işbirliği
Okul ziyaretleri
Okul ziyaretleri
Kurslara yoğun talep
Kurslara yoğun talep
Yazıcı incelemelerde bulundu
Yazıcı incelemelerde bulundu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim