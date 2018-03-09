Miniklerden ilk mektup

Öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ve motivasyon vermek için mektup yazdı. Mektupları Türk Bayrağı ve asker resmi çizerek süsleyen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere mektupların ulaştırılması için İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'a teslim ettiler. 'Okuma yazmayı öğrendim ilk mektubumu Afrin'e yazıyorum' projesi adı altında öğrencilerinin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla mektup yazdıklarını söyleyen Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz,"Çocuklarımız Afrin'deki asker ağabeylerine mektup yazmak istediklerini söylediler. Biz de öğretmen arkadaşlarımızla bir çalışma başlatarak öğrencilerimizin yazdıkları sevgi dolu mektupları Afrin'deki askerlerimize ulaştırması için İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’a teslim ettik. Çok anlamlı ve duygu dolu bu etkinliğimiz ile öğrencilerimizde milli birlik ve beraberlik ruhu gelişecek”