Miniklerden hikaye kitabı

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, öğretmenleri makamında kabul edip, hikaye kitabı hakkında bilgi aldı. Yukarı Yahyasaray İlkokulu İdareci ve Öğretmenleri tarafından ‘Bana Bir Harf Oku’ Projesi kapsamında okuma faaliyetleri gerçekleştirildi. Proje yürütücüsü Hacer Korkmaz ile birlikte anasınıfı öğrencileri, resimli hikaye kitabı oluşturulup, baskısı yaptırıldı.. Yukarı Yahyasaray İlkokulu Anasınıfı öğrencileri Mert Aygün, Sümeyye Akhan, Elif Alptekin, Halit Acur, Tuana Erdoğan, Samet Akgün işbirliği ile hazırlanan hikaye kitabı beğenildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Okul Müdürü Kübra Dokuyucu ve öğretmenleri tebrik etti.