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Miniklerden fidan dikimi

YOZGAT Akademik Yeni Çizgi 2/B Sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Nilgün Bektaş’ın öncülüğünde, Orman İşletme tarafından Yozgat Cezaevi’nin arka bölgesindeki ağaçlandırma sahasına giderek, fidanları toprakla buluşturdu.

Miniklerden fidan dikimi

YOZGAT Akademik Yeni Çizgi 2/B Sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Nilgün Bektaş’ın öncülüğünde, Orman İşletme tarafından Yozgat Cezaevi’nin arka bölgesindeki ağaçlandırma sahasına giderek, fidanları toprakla buluşturdu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Miniklerden fidan dikimi

18 öğrencisinin katıldığı etkinlik için Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü’nden 60 çam fidesi temin edildi. 120 metrekarelik alana açılan çukurlara dikilen fidanlar öğrencilerin arasında büyük bir mutluluğa sebep oldu. Öğrenci velilerinin de memnun olduğu ağaçlandırma etkinliği son olarak dikilen fidanların şarkılar eşliğinde sulanması ile tamamlandı. Öğretmen Nilgün Bektaş, ders dışı uygulamaların öğrencilerinde yaratmış olduğu başarı seviyesindeki artışın altını çizerek, öğrencilere akademik ders bilgilerini müfredat çerçevesinde en iyi şekilde kazandırmaya çalışırken, aynı zamanda çevre bilinci uyandırmak öncelikleri arasında olduğunu kaydetti. Bektaş, ‘’Temel hedefimiz doğayı seven ve ekolojik dengenin korunmasına sahip çıkan bireylerin yetişmesini sağlayarak, vicdan ve merhamet duygularının ön planda olduğu bir öğrenci yetiştirmektir. Bu bağlamda bugün öğrencilerim için çok faydalı bir faaliyet gerçekleştirdik. Bundan sonraki dönemlerde çok daha farklı eğitici faaliyetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen okul yöneticilerimize sağlamış oldukları imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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