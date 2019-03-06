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Miniklerden anlamlı ziyaret

SARAYKENT Marziye-İbrahim Ertek İlk ve Ortaokulu bünyesinde bulunan okul öncesi öğrencileri, öğretmen ve yöneticileri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan’ı makamında ziyaret etti, daha önce talep ettikleri oyuncakları teslim aldı.

Miniklerden anlamlı ziyaret

SARAYKENT Marziye-İbrahim Ertek İlk ve Ortaokulu bünyesinde bulunan okul öncesi öğrencileri, öğretmen ve yöneticileri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan’ı makamında ziyaret etti, daha önce talep ettikleri oyuncakları teslim aldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Miniklerden anlamlı ziyaret

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Ceylan, ‘’Sevgili öğrenciler, öncelikle böylesine anlamlı bir ziyaret ile burada sizlerle birlikte olmak şahsımı çok mutlu etti. Sizler eğitim ve öğretim hayatının ilk basamağı olarak bizler için çok önemli bir yere sahipsiniz. Hızla akıp geçen zaman ile birlikte gelecekte bu makamların yeni sahipleri şüphesiz ki sizler olacaksınız. Bu anlamda sizlerin görev ve sorumluluklarına bağlı, vatanını seven ve aynı zamanda iyi bir tarih bilincine sahip, her açıdan son derece donanımlı bireyler olarak yetişmeniz bizlerin öncelikleri arasındadır. Bu uğurda iyi bir birey olarak yetişebilmenize hizmet edecek sizlerin bizlerden istediği ihtiyaçlarınıza olumlu manada cevap verebilmek bizler için bir görev ve mutluluktur" dedi. Ceylan, daha sonra minik öğrencilere gerçekleştirdikleri anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek önceden hazırlanmış olan eğitici oyuncukları takdim etti.

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