MiNiKLERDEN ANLAMLI UYGULAMA

YOZGAT Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu, çocukların gelişmelerine yönelik uygulamaya koyduğu projelerine bir yenisini daha ekledi. ‘Teknolojiden Doğaya Hareket’ isimli eTwinning projesi kapsamında, minik öğrencilerin doğada daha fazla zaman geçirerek, teknoloji bağımlılığından uzaklaşması hedeflendi. Yozgat Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu okul öncesi öğretmeni Nazlı Barış, ortak olduğu ‘Teknolojiden Doğaya Hareket’ eTwinning projesi kapsamında erken çocukluk dönemindeki öğrencilerin doğa etkinlikleri ile teknoloji kullanımlarının süresini azaltmak için öğrencilerine rehberlik ediyor. Okul öncesi öğretmeni Nazlı Barış, ‘’Erken çocukluk dönemindeki çocukların doğada daha çok vakit geçirerek teknolojik araç kullanım süresini azaltmayı, çocukların arkadaşlarıyla oynamanın daha eğlenceli olduğunu keşfetmelerini sağlamayı, unutulan geleneksel sokak oyunlarını öğretmeyi ve oynamayı, temiz çevre bilinci oluşturmayı, hayvan sevgisini ve doğada bulunan canlıların varlığını çocuklara hissettirmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.