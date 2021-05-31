MiNiKLERDEN ANLAMLI ÇALIŞMA

Sürmeli Anaokulu, çocukların 1958 yılında Türkiye'nin İlk Milli Parkı olarak ilan edilen Yozgat Çamlık Milli Parkı tanımasına yönelik proje hazırladı. İçeresinde özel bir çam türü olan karaçamın Türkiye'de bulunması açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek, miniklerin bu kültürel değeri tanıması, Çamlık Milli Parkında gezi gözlem yaparak, mevsimsel farkları algılaması, doğa sevgisi kazanması, parktan toplanan kozalak, taş, yosun ağaç dalları gibi materyalleri hediyelik ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Okul Müdürü Demet Aktürk Nazlı eşliğinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı ziyaret eden proje yürütücüsü okul öncesi öğretmenleri Nurcan Şenol, Cemaynur Gür, Ayşegül Karaca, Özlem Parlak, Çağlayan Merve Yücel, Özlem Açıkgöz, proje hakkında bilgi verdi, oluşturulan proje tanıtım kitapçığı ve çamlıktan hediyeleri takdim etti. Yazıcı projenin çok değerli olduğunu dile getirerek, çocukların yaşadığı ilin kültürel, sosyal ve coğrafi özelliklerini yaşayarak tanımasına olanak sağlayan bu güzel projede emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere, Sürmeli Anaokulu velilerine teşekkür etti.