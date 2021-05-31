Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1422
ALTIN
525.027
DOLAR
8.5610
STERLİN
12.1708
EURO
10.4294

MiNiKLERDEN ANLAMLI ÇALIŞMA

Yozgat Sürmeli Anaokulunun minik öğrencileri, Türkiye’nin ilk milli parkı çamlık ile ilgili hediye projesini uygulamaya koydu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:02
MiNiKLERDEN ANLAMLI ÇALIŞMA

Sürmeli Anaokulu, çocukların 1958 yılında Türkiye'nin İlk Milli Parkı olarak ilan edilen Yozgat Çamlık Milli Parkı tanımasına yönelik proje hazırladı. İçeresinde özel bir çam türü olan karaçamın Türkiye'de bulunması açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek, miniklerin bu kültürel değeri tanıması, Çamlık Milli Parkında gezi gözlem yaparak, mevsimsel farkları algılaması, doğa sevgisi kazanması, parktan toplanan kozalak, taş, yosun ağaç dalları gibi materyalleri hediyelik ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Okul Müdürü Demet Aktürk Nazlı eşliğinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı ziyaret eden proje yürütücüsü okul öncesi öğretmenleri Nurcan Şenol, Cemaynur Gür, Ayşegül Karaca, Özlem Parlak, Çağlayan Merve Yücel, Özlem Açıkgöz, proje hakkında bilgi verdi, oluşturulan proje tanıtım kitapçığı ve çamlıktan hediyeleri takdim etti. Yazıcı projenin çok değerli olduğunu dile getirerek, çocukların yaşadığı ilin kültürel, sosyal ve coğrafi özelliklerini yaşayarak tanımasına olanak sağlayan bu güzel projede emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere, Sürmeli Anaokulu velilerine teşekkür etti.  

Anahtar Kelimeler:
MiNiKLERDEN ANLAMLI ÇALIŞMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’tan Bayrampaşa’ya eğitim
Yozgat’tan Bayrampaşa’ya eğitim
Destekleme kursu
Destekleme kursu
Sınav öncesi değerlendirme
Sınav öncesi değerlendirme
Yarışmada derece yaptılar
Yarışmada derece yaptılar
Yerköy'e Teknoloji Kütüphanesi kurulacak
Yerköy'e Teknoloji Kütüphanesi kurulacak
Eğitim kurumlarına ziyaret
Eğitim kurumlarına ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim