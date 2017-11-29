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MiNiKLERDEN ANLAMLI BAĞIŞ

SARIKAYA Namık Kemal İlkokulu Rehberlik Servisi ve 3-B sınıfı önderliğinde başlatılan Vefa Projesi kapsamında, öğrenciler harçlıklarından artırdıkları bozuk paralar ile Mehmetçik Vakfına yardımda bulundu.

MiNiKLERDEN ANLAMLI BAĞIŞ

SARIKAYA Namık Kemal İlkokulu Rehberlik Servisi ve 3-B sınıfı önderliğinde başlatılan Vefa Projesi kapsamında, öğrenciler harçlıklarından artırdıkları bozuk paralar ile Mehmetçik Vakfına yardımda bulundu.

29 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
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MiNiKLERDEN ANLAMLI BAĞIŞ

Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında okul Müdürü Abdullah Arkan, rehber öğretmen Abdurrahman Temiz, kocaman yürekli öğrencilerle birlikte Mehmetçik Vakfına yapılan bağış makbuzunu İlçe Jandarma Komutanı Yuşa Kılınç’ı makamında ziyaret ederek, teslim ettiler. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, duyarlılıklarından dolayı okul yönetimine ve öğrencilere, yüreklere dokunan böylesi anlamlı bir davranış sergiledikleri için teşekkür etti. Milli Eğitim Müdürü Yoldaş da, ‘Milli değerlerimiz konusunda öğrencilerimizde ve toplumumuzda farkındalık oluşturan bu güzel çalışmanın proje yürütücüsü Namık Kemal İlkokulu 3-B sınıfı öğretmenimiz Elmas Karataş, Okul Müdürümüz Abdullah Arkan ve emeği geçen herkese tüm paydaşlarımız adına şükranlarımı sunuyoruz’ dedi.

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