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Minikler Yozgat’ı gezdi

BOĞAZLIYAN İlçesinin Uzunlu Beldesi’ndeki öğrenciler Yozgat’ı gezdi.

Minikler Yozgat’ı gezdi

BOĞAZLIYAN İlçesinin Uzunlu Beldesi’ndeki öğrenciler Yozgat’ı gezdi.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Minikler Yozgat’ı gezdi

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin ufuklarını açmaya yönelik etkinlikler yaptıklarını söyledi. Koç, bu doğrultuda gençleri, çocukları, kadınları çeşitli illere götürüp, tarihi ve turistik bölgeleri gezdirdiklerini hatırlattı. Başkan Koç, ‘Çocuklarımızın Yozgat’ımızı da tanımalarını istedik. Çocuklarımız sinemada film seyretti. Alışveriş merkezleri gezdirildi, Şahin Tepesi’nden Yozgat il merkezi tanıtıldı. Çapanoğlu Büyük Cami ile birlikte tarihi ve kültürel alanlar gezdirilip, tanıtımı yapıldı’ dedi.

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