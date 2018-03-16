Minikler üniversiteli oldu

Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı’nın gerçekleştirdiği sunumda, Televizyon dizileri ve çizgi filmler ele alındı. Bu yapımların kurgu olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını dile getiren Kalaycı, ilköğretim öğrencilerine medyanın zararlarını, televizyon içeriklerinin nasıl sorgulanması gerektiğini anlatırken çizgi filmlerinde hayal ürünü olduğunu hatırlattı. Medya içeriklerinin analiz edildiği seminerde, öğrenci ve velilere medyanın zararlı etkileri anlatıldı. Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı, sunumunda bilgisayar oyunlarına da değinerek, ebeveynleri bilgilendirirken bu tür oyunlar içerisinde yer alan grafiklerin, değerleri nasıl yok etme çabası içine girdiğine de dikkat çekti. Kalaycı, oyun oynama ve televizyon izleme sürelerini azaltacaklarına ve anne babalarının denetiminden çıkmayacaklarına dair, öğrencilerden söz aldı. Seminer sonunda konuşan Sosyal Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sarkım, tehlikenin farkında olduklarını, çocukların erken yaşta bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu amaçla da sadece çocuklar değil gençler ve yetişkinler içinde Medya Okuryazarlığı eğitimlerinin devam edeceğini belirtti. Çocukların, sanal dünyanın kötü yanlarına karşı eğitilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Sarkım, medya içerikleri ve bilgisayar oyunlarının dini ve milli değerlere karşı olumsuz etkileri karşısında da anne babaları uyardı.