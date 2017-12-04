Minikler turşu kurdu

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde kış aylarının vazgeçilmezleri arasında olan salatalık, lahana, havuç ve domatesten oluşan karışık turşu kurdular. Minik ellerin cam kavanozlara kurdukları turşular olması için rafa kaldırıldı. Minik eller bu tür etkinliklerle keyifli anlar yaşarken öğrencilerin kurdukları bu turşular, kışın öğrencilerin yiyecekleri arasında yer alacak.
04 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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