Minikler tasarım yaptı

Kaymakam Yasin Özcan'ın daveti ile ilçeye gelen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi, tasarımcı, çizer ve youtuber Kübra Demir, ilçedeki okullardan gelen, resim yapmaya hevesli yaklaşık 150 öğrenci ile Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi'nde resim etkinliği gerçekleştirdi. İlkokul, ortaokul ve liselilerin üç grup halinde yer aldığı etkinliklerin her biri yaklaşık doksan dakika sürdü. Etkinlik boyunca büyük bir istekle dinleyip üreten öğrenciler oldukça keyifli zaman geçirdi. Atölye çalışmalarından sonra yine Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler için, bazı öğretmenlerin de katılımıyla okulun konferans salonunda öğrencilere yönelik motivasyon konuşması gerçekleştiren Kübra Demir, büyük bir ilgiyle izlendi. Konuşmasında sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellere de yer veren Demir, öğrenci ve öğretmenlerden gelen soruları da yanıtladı. Söyleşiye katılan ve programın sonunda Kübra Demir'e Teşekkür Belgesi takdim eden Kaymakam Yasin Özcan, sanatın, sanatçının ve küçük yerlerdeki çocukların sanatla bağını güçlendirecek faaliyetlerin önemine değindi.