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Minikler hünerlerini sergiledi

YOZGAT Özel Solmaz Minkler Kreşi öğrencileri sundukları renkli gösteriler ve eğlence programıyla beğeni topladı.

Minikler hünerlerini sergiledi

YOZGAT Özel Solmaz Minkler Kreşi öğrencileri sundukları renkli gösteriler ve eğlence programıyla beğeni topladı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Minikler hünerlerini sergiledi

İl Kültür Müdürlüğü salonundaki etkinliğe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, veliler ve davetliler katıldı. Yozgat Özel Solmaz Minikler Kreşi sahibi Gülşen Solmaz, “Etkinliklerimizde yanımızda olan Valimiz Kemal Yurtnaç ve değerli eşleri Dilek Hanımefendiye, günlerdir yavrularımızın çalışmalarına emek gösteren fedakar öğretmenlerimize, katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza dostlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.  
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise, çocukların bir milletin geleceği, her şeyi olduğunu belirterek, “Önceki gün üniversitemizde mezuniyet programı bugünde miniklerimizin hayata atılması var. Eğitim hayat boyu devam ediyor. Eğitim doğduğunuz andan öldüğünüz ana kadar bir şeyler edinirsiniz. Bizim çocuklarımıza başlangıçta verilen eğitimler taşa kazınan bilgiler oldu” diye konuştu.  Miniklerin ülkesi, ailesi ve hepimiz için değerli bireyler olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Onlardan beklentimiz var. Bu ülkenin yücelmesi ailelerin onlarla gurur duyması ile alakalı. Anne babalar sizinle sadece onunla gurur duyacak değiller. Siz onların evlatları olduğunuz için bizler sizinle gurur duyuyoruz. Bunu da onları aşılamak lazım, her zaman onların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.  
Konuşmaların ardından minikler, öğretmenlerinin gözetiminde hazırladıkları çeşitli etkinlikleri sahneleyerek, büyük alkış topladılar. 
 

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