Minikler eğlenirken keşfediyor

KodluYOZ Projesi doğrultusunda oluşturulan Oyun Odasında çalışmalar yapan minik öğrenciler, Robotik Kodlama dersine olan ilgilerini de olumlu yönde etkiledi. Haftada bir gün miniklerle de KodluYOZ etkinliği yapılıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede uygulanmakta olan Bilişim Teknolojileri dersinin önemi göz önünde bulundurularak tüm kademelerde eğitim veriliyor. Öğrenciler Bilişim Teknolojileri dersinde kodlama ve robotik temelli eğitimi görüyor. Kodlama ve robotik çalışmaları ile öğrencilerin algoritmik düşünme yeteneği geliştirilerek, sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmeleri, yaratıcı düşünme becerilerini edinmeleri hedefleniyor. Yeteneği ve ilgisi olan öğrenciler sosyal etkinlik ve etüt çalışmalarına katılarak kendilerini geliştiriyor, fuar ve turnuvalara hazırlanabiliyor. •Seyfettin Sağlam•