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Minikler eğlendi

BOZOK Üniversitesi öğrencileri, Sarıkaya Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Toplantı ve Gösteri Salonunda, okul öncesi öğrencilerine yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Minikler eğlendi

BOZOK Üniversitesi öğrencileri, Sarıkaya Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Toplantı ve Gösteri Salonunda, okul öncesi öğrencilerine yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

15 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Minikler eğlendi

Yıl sonu şenliği şeklindeki etkinliklerde öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi. İlçe merkezindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci doyasıya eğlendi. Yüz boyama etkinlikleri, çeşitli yarışmalar, oyunlar gibi türlü etkinliklerde çocuklara üniversite öğrencileri destek verdi. Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde eğitim gören 40 üniversite öğrencisiyle birlikte Danışman Öğretim görevlisi Öznur Purtaş, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Nihal İnandıklıoğlu, Beden eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümü Doç. Dr. Hayrettin Gümüşdağ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu sekreteri Kemal Ergün de etkinliğe destek verdi.

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