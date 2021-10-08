Minikler ebru sanatını sevdi

Öğrenciler, geleneksel sanatımız ebrunun nasıl yapıldığını öğrendi. Ebrunun nasıl yapıldığını, ebru yapımı için ne tür malzemeler kullanıldığını öğrenen minikler ebru yapmayı da deneyimledi. Yunus Emre İlk ve Ortaokulu öğrencileri gençlik merkezinde faaliyet ve projeler hakkında bilgi aldı, ebru sanatı ile tanışıp, akıl ve zeka oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Merkezde, ebrunun nasıl yapıldığını gösterildi, birlikte ebru yapıldı. Çocukların saf ve temiz ruh halleri yaptıkları ebrulara yansıdı. Bu tür etkinliklerin çocukların hafızalarında hoş bir anı olarak kaldığına vurgu yapılıp, sanata dair bir tohum, geleceğe bir maya atıldığının altı çizildi. •İhsan Çelikkaya•