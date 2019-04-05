Etkinlikte, minikler ebru ile tanıştı. Kayapınar Anasınıfı, 1.sınıf, 3.sınıf öğrencileri ile Şehit Metin Arslan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencilerinin ortak olarak yaptığı etkinlik, öğrencilerin ebru sanatıyla tanışmasını sağladı, birlikte çalışma yapma ve Türk sanatının inceliklerini görmeleri bakımından fayda sağladı. İlk defa ebru çalışması yapan minikler, bu faaliyet aracılığıyla farklı arkadaşlıklar edinme fırsatı da buldu.
05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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