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Minikler Doğa yaşamını öğreniyor

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünde görevli mühendisler tarafından tabiatı koruma, biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık konularında eğitimlerini sürdürüyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:08
Minikler Doğa yaşamını öğreniyor

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından Biyolojik Çeşitlilik, Biyokaçakçılık ve Doğa Koruma eğitimleri veriliyor. DKMP Şube Müdürlüğü mühendisleri tarafından Şefaatli ilçesinde iki okulda eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitimlerle bireylere hassas dengeler üzerine kurulu tabiatın dengelerini korumanın herkesin sorumluluğunda olduğu hatırlatılırken, ülke ve bölgenin biyolojik çeşitliliğinin tanıtımı yapılıyor. Geleceğimizin emaneti çocukların bu konulardaki farkındalıklarının arttırılması da hedefler arasında yer alıyor. Yozgat bölgesindeki milli park ile tabiat parklarına ait endemik ve nesli tehlike altındaki türler, korunmasıyla ilgili de bilgiler veriliyor. 

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Minikler Doğa Yaşamını öğreniyor
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