Minikler Deney yapıyor

Akademisyen Hazer, çocukların deney yaparak, farklı deneyler yaparak bilimi sevmesi ve farklı bir şeyler yapabileceklerine olan inançlarını kuvvetlendirmek istediklerini söyledi. Hazer, ‘’Hafta sonu bilim gösterilerine ilaveten ramazan programları yaz programları başlattık. Yakın zamanda AVM, doğum günü gibi özel günler ve diğer programlarla beraber küçük yaştan itibaren bütün çocuklara bilim gösterisi imkânı sunmak istiyoruz. Bu nokta da çalışmalarımız eğitmenlerimizle ve teknik ekibimizle beraber sürmektedir’’ dedi.

Teknopark bünyesinde geçekleştirilen etkinliklerde, 16 farklı deney yer alıyor. 8 hafta olarak gerçekleştirilen deneylerde öğrencilere, deney için kullanacakları Özel Dikim Önlük, Gözlük, Spatül, Damlalık GİBİ çeşitli materyalleri veriliyor. Öğrenciler, her hafta farklı bir deney ile kimyanın her halini canlı bir şekilde görebiliyor. Toplamda 8 haftanın sonunda tüm öğrencilere başarı belgeleri, onlar için hazırlanan diğer deney malzemeleri hediye ediliyor.