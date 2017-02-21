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Minikler çok sevdi

21 Şubat 2017 Salı 06:00
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Yozgat’ta 75. Yıl Anaokulu öğrencileri sosyal etkinlik programı çerçevesinde bir iş yerinde kendileri hazırladıkları İskender kebabı afiyetle yediler.

Minikler çok sevdi
75. Yıl Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri sosyal etkinlik programı kapsamında faaliyetlerine devam ediyor. 20 kişilik öğrenci grubu öğretmenleri eşliğinde bir iş yerinde hem İskender kebap yapmayı hem de birlikteliğin önemini uygulamalı olarak öğrendiler. Çocukların bu etkinliğinde aileleri de onları yalnız bırakmadı ve çocuklarının heyecanına ortak oldular.
75. Yıl Anaokulu öğretmeni Nihal Özcan, sosyal etkinlikler kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin amacını anlatarak şu ifadelere yer verdi: “Bu tür faaliyetlerde amacımız çocuklarımızın yaratıcı ve üretici özellikler kazanmasını sağlamak. Şu anda burada kendileri hazırladıkları kebapları yemelerini sağlayacağız. Hem burada çocuklarımız bir şeyler öğrenecekler hem de birlikte iş yapmanın önemi kavrayacaklar. Çocuklarımız çok mutlu bizler de çok mutluyuz. Bu tür etkinlikleri ilerleyen dönemlerde de yapmaya devam edeceğiz”

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