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Minikler camilere koştu

YOZGAT Müftülüğü tarafından açılan yaz kuran kurslarına miniklerin ilgisi yoğun oldu.

Minikler camilere koştu

YOZGAT Müftülüğü tarafından açılan yaz kuran kurslarına miniklerin ilgisi yoğun oldu.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Minikler camilere koştu

Yaz kuran kurslarına kayıtlarını yaptıran öğrenciler din görevlilerinden ders almaya ve kuran öğrenmeye başladı. Yozgat Müftülüğü tarafından her sene açılan yaz kurslarının bu seneki teması “Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi” oldu. Bu doğrultuda camileri dolduran öğrenciler, hocalarından dersler almaya başladı. Yozgat’ta her yıl olduğu gibi bu sene de yaz kuran kurslarına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

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