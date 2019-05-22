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Minikler Arı oldu

SARAYKENT Marziye İbrahim Ertek Anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ayşe Aslan’ın öncülüğünde ‘Dünya Arı Günü’ nedeniyle Arıların doğa ve insan yaşamına katkısına dikkat çekmek, bu konuda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik yaptı.

Minikler Arı oldu

SARAYKENT Marziye İbrahim Ertek Anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ayşe Aslan’ın öncülüğünde ‘Dünya Arı Günü’ nedeniyle Arıların doğa ve insan yaşamına katkısına dikkat çekmek, bu konuda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik yaptı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Minikler Arı oldu

Öğrenciler kendi elleriyle hazırladığı kıyafetleri giyerek, okulun bahçesinde dolaşıp, abi ve ablalarına arıların öneminden bahsetti. Etkinliğin sonunda öğrenciler bir arı şarkısı ile yaptıkları dans gösterisinde sevimli halleri dikkat çekti. Okul öncesi öğretmeni Ayşe Aslan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, öğrencilere arıların dünya florası üzerindeki önemini kavratabilmek için böyle bir etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Aslan, ‘’Öğrencilerimiz etkinliğe hazırlanırken, kıyafetlerini kendi elleri ile hazırladılar, kıyafetleri yaparken hem eğlendiler hem de arıların yaşam öyküsüne ortak oldular. Arıların yaşam alanları olan bitki florası bundan sonra öğrencilerimiz tarafından korunacak ve zarar verilmeyecektir. Etkinliğimizin diğer bölümünde ise öğrencilerimiz abi ve ablalarına kendilerini arı yerine koyarak onlardan ne istediklerini ifade ettiler. Böylelikle anlatım beceri ve kabiliyetleri noktasında güzel bir uygulama oldu’’ dedi. 

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