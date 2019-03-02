Minikler ama yürekleri büyük

Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan sürekli yardım alan kişilere ‘Elektrik tüketim desteği’ yapılacağı duyuruldu. Yardım kapsamında hanede 1-2 kişi yaşayanlara 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlara 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayanlara 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verileceği kaydedildi.