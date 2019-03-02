Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210

Minikler ama yürekleri büyük

Toplantıda, Çocuk Koruma Kanunu’na göre verilen, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Minikler ama yürekleri büyük

Toplantıda, Çocuk Koruma Kanunu’na göre verilen, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:00
8 Okunma
Minikler ama yürekleri büyük

Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan sürekli yardım alan kişilere ‘Elektrik tüketim desteği’ yapılacağı duyuruldu. Yardım kapsamında hanede 1-2 kişi yaşayanlara 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlara 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayanlara 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verileceği kaydedildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yarışmaya damga vurduk
Yarışmaya damga vurduk
Kardeş okul ziyareti
Kardeş okul ziyareti
Etkili iletişim eğitimi devam ediyor
Etkili iletişim eğitimi devam ediyor
Nefretle anıyoruz
Nefretle anıyoruz
Değerler Eğitimi
Değerler Eğitimi
Okuma Alışkanlığı arttı
Okuma Alışkanlığı arttı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim