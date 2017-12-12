-Minik yüreklerden büyük dokunuş

Kreş yönetimi olarak başlatılan sosyal sorumluluk projesine destek veren ve minik öğrencilerin bu davranışlarını takdirle karşılayan aileler de evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirerek kermes için seferber oldular.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattıkları kermesin bir gün süreceğini belirten kreş müdürü Gülşen Solmaz, toplanan gelirlerle ihtiyaç sahibi bir kişiye tekerlekli sandalye alacaklarını söyledi.

Kreş öğrencilerinin sosyal sorumluluk gereği seferber olduğunu belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli ise,

"Kreş ve gündüz bakım evimizin, engelliler haftası münasebetiyle böyle bir farkındalık çalışması düşünmeleri hoşumuza gitti. Tüm idarecilerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki yardımla bir engelli bireyimize tekerlekli sandalye kazandıracağız ve onların sosyal hayata daha da rahat tutunmalarını sağlayacağız" dedi.