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MiNi MiNi BiRLER

UYUM eğitimi ile yeni öğretim yılı başladı. Okul öncesi, 1’ler, 5’ler ve 9’uncu sınıflar için okullar, uyum eğitimi için kapılarını açarken, özellikle anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa başlayan miniklerin, uyum sorunları renkli görüntülere sahne oldu.

MiNi MiNi BiRLER

UYUM eğitimi ile yeni öğretim yılı başladı. Okul öncesi, 1’ler, 5’ler ve 9’uncu sınıflar için okullar, uyum eğitimi için kapılarını açarken, özellikle anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa başlayan miniklerin, uyum sorunları renkli görüntülere sahne oldu.

11 Eylül 2018 Salı 07:00
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MiNi MiNi BiRLER

Öğrencilerin okul kaygılarını gidermek, onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla başlatılan uyum eğitimi için anne ve babalarıyla birlikte okulun yolunu tutan minikler, ilk kez okula gelebilmenin heyecanını yaşadı. Aileler, beraberinde yaptıkları, börekleri, çörekleri getirip, çocuklarının arkadaşlarıyla birlikte tüketmelerine, öğretmenlerde destek verdi. Kimi veliler, minikler için çikolata almayı tercih etti. Annesini göremeyen bazı minikler ağlamaya başladı. Onları teselli etmek de öğretmenlere düştü. Öğrencileri eğitime başlarken velileri, okul bahçelerinde nöbet tuttu, ders sonunda çocuklarının elinden tutup, evlerine yöneldi. (Fotoğraflar: Seyfi Çelikkaya)

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