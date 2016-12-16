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Mimarlık ve resim konuşuldu

16 Aralık 2016 Cuma 06:01
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Bozok Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluluğu tarafından Mimarlık ve Resim konulu söyleşi programı düzenlendi.

Mimarlık ve resim konuşuldu
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilen söyleşi programına Mimar Ertan Yollu konuşmacı olarak katıldı. 
Söyleşi programına topluluk danışmanı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen, Yrd. Doç. Dr. Metin Felekoğlu, Yrd. Doç. Dr.  Emine Saka Akın, Öğr. Gör. Ferruh Toruk, Arş. Gör. Elif Öztürk ve öğrenciler katıldı.
Mimar M. Ertan Yollu, mimarlık üzerine deneyimlerini ve resim sanatında ortaya koyduğu eserleri hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı söyleşi programının sonunda mimarlık ve resim sanatı üzerine merak edilen sorulara cevap verildi.
Söyleşi sonunda Mimarlık ve Güzel Sanatlar Topluluğu akademik danışmanı Yrd. Doç. Çiğdem Belgin Dikmen katılım ve verdiği destek için Mimar M. Ertan Yollu’ya teşekkür etti.

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