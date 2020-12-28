Milli Şairimiz anıldı

Mehmet Akif Esoy'u Anma Haftası nedeniyle Yozgat’ta çevrim içi çeşitli etkinlikler düzenlendi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube sayfasından canlı yayın yapılarak, etkinlikler izleyicilerle buluşturuldu. Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy için Mevlit programı yaptı. Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı Mehmet Akif Ersoy'un resmedildiği sanal sergi açıldı. Öğretmen ve öğrenciler, tasavvuf musikisi konseriyle dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Arif Edip Aksoy tarafından video konferans sistemi ve Youtube kanalından İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın da katılımıyla öğretmen ve öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadeledeki yeri ve önemi anlatıldı. Programa aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, sanatçı Ahmet Yenilmez ve Bahadır Yenişehirlioğlu da katılarak, duygu ve düşüncelerini ifade etti. Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölüm Başkanı Doç Dr. Erdem Sarıkaya tarafından üniversite radyosu Bozok FM adlı programda Mehmet Akif Ersoy'u anlatan programlar düzenledi.

•Seyfettin Sağlam•