Milli Şair anıldı

Etkinlik, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş, Mehmet Akif Ersoy'un karakteri, edebi kişiliği, fikirleri ve eserleri hakkında bilgiler aktardı. Prof. Dr. Karataş, Milli Şairin hayatını, hakka ve hakikate adayan bir akla, kalbe sahip olduğunu söyledi. Karataş, ‘’Bir insan düşünün ki; tertemiz bir iman, derin bir vicdan, kuvvetli bir vukuf, coşkun bir imana sahip olsun. Bir ömür düşünün ki ümit, iman ve isyan bölgelerinde dolaşmış elem ve aşkla yoğrulmuş sadelik ve teslimiyetle hayatı yaşamış olsun. Bir şahsiyet düşünün ki; vaka dolu bir alın haya, dolu bir çehre, şiddet dolu bir bakış iman dolu bir sine ile kendini bulmuş olsun. Bir şair düşünün ki; şiirini imanının haykırışıyla, inanışının içtenliği ile söylemiş, içinde yaşadığı toplumun çeyrek asır boyunca dertlerini sefaletini göz ardı etmemiştir. Bir mütefekkir düşünün ki; 20. asra yepyeni bir iman mektebi açmış ve nesillerin ruh doktoru olmuş olsun. İşte Büyük Akif böyle bir insandı” dedi. Mehmet Akif’i anlamanın en önemli yolunun fikirlerini benimseyerek, eserlerini okumak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Turan Karataş, Akif’in ideal nesil olarak önümüze koyduğu Asım’ın nesli olabilmek için gayret göstermeleri hususunda öğrencilere nasihatte bulundu.