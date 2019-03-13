MiLLi MARŞ COŞKUSU

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde, Yozgat Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programa Yozgat Valisi Kadir Çakır da katıldı, Vali Çakır, ‘’İstiklal Marşımız başlı başına bir şaheser. İstiklal Marşımız ‘Korkma’ diye başlıyor. Hicret esnasında Peygamber Efendimiz Mekke’den Medine’ye göçerken Hz. Ebubekir’e, ‘Korkma, Allah bizimle beraberdir’ diyor. Rahmetli Akif’te İstiklal Marşımıza ‘Korkma’ diye başlıyor. Bu, ‘Ey millet, korkmayın, Allah bizimle beraberdir’ demek. Bunu biz bütün tarih sürecinde gördük. Allah bu milletle beraberdir inşallah. Ülke olarak birçok badire atlattık. Bundan sonra da çıkabilecek tüm badireleri Allah’ın lütfu ile keremi ile atlatacağız” dedi. Program, Yozgat Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Evren Çakır’ın desteği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Şiir Okuma Yarışması yapıldı. Yarışmada Mehmet Akif Ersoy’un çeşitli eserleri seslendirildi. Yarışmada Şehit Mustafa Koça Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hatice Gümüş birinci oldu. Kaymakam Evren Çakır, günün anlam ve önemine binaen öğrencilere katılım belgesi ve kitap hediye etti.

SARIKAYA ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıldönümü ve istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen tören, Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi.