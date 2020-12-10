Milli Eğitimde seminer çalışması

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 8’inci sınıf öğrencileri ile özel gereksinimli öğrencilerin ailelerine yönelik iki ayrı eğitim semineri çalışması gerçekleştirdi. Yozgat Merkez, Aydıncık, Çekerek ve Kadışehri İlçelerinde Rehber Öğretmen ile Psikolojik Danışman olmayan okulların 8. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Sınav Kaygısı ve Ders Çalışma Teknikleri Bilgilendirme Semineri’ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni Ertuğrul Özerdem tarafından verildi. Seminerde, öğrencilere yönelik sınav kaygısını yenecek yöntemler ile etkili ve verimli ders çalışma teknikleri bilgilendirme sunumu yapıldı. Yozgat il genelindeki, özel gereksinimli öğrencilerin ailelerine yönelik ise ‘Uzaktan Eğitim Sürecini Yönetme Semineri’ ise, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni Hakan Atalay tarafından verildi. Özel gereksinimli öğrencilerin ailelerine de, uzaktan eğitim sürecinden öğrencilerin en etkili ve verimli nasıl yararlanacağı konusunda bilgiler verildi, dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda sunum yapıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, her iki seminerin açılışını yaptığı konuşma ile yaptı, eğitimcilere ve katılımcılara başarı diledi.