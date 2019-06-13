Mikroskop gösterisi

Fen Bilgisi Öğretmeni Figen Kasap, mikroskop tanıtımı ile birlikte mikropları da çocuklara göstermek suretiyle mikro dünya konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Kasap, ‘’Yozgat’ta ilk kez düzenlenen şenlikte mikroskobik canlıları ve mikroskobu tanıtma amaçlı karınca, sinek kelebek gibi canlı örnekler ve sularda bulunan tek hücreliler canlıların inceleniyor. Çocuklar bu gösteriden çok mutlu oldular’’ dedi.