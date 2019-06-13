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Mikroskop gösterisi

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Cumhuriyet Alanı’nda açılan statta, Mikro Dünya tanıtımı yapıldı.

Mikroskop gösterisi

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Cumhuriyet Alanı’nda açılan statta, Mikro Dünya tanıtımı yapıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Mikroskop gösterisi

Fen Bilgisi Öğretmeni Figen Kasap, mikroskop tanıtımı ile birlikte mikropları da çocuklara göstermek suretiyle mikro dünya konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Kasap, ‘’Yozgat’ta ilk kez düzenlenen şenlikte mikroskobik canlıları ve mikroskobu tanıtma amaçlı karınca, sinek kelebek gibi canlı örnekler ve sularda bulunan tek hücreliler canlıların inceleniyor. Çocuklar bu gösteriden çok mutlu oldular’’ dedi. 

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