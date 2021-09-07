Mezunlardan örnek davranış

1987 mezunları adına konuşan Bülent Kılıç, 1987 yılında Yozgat Lisesi'nden mezun olduktan sonra arkadaşlarının bir şekilde dağıldığını, üniversiteye gidenler, iş kuranlar derken herkesin hayat mücadelesine girdiğini söyledi. Kılıç, okul arkadaşlarının birbirleriyle irtibatının kalmadığını, günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşması ile birlikte tekrar irtibatlar sağlayarak toplanmaya başladıklarını aktardı. Eski günleri yad etmeye başladıklarını aktaran Kılıç, ‘’Bundan sonraki yaşantımız da hayırlarla yad edilmek ve hayır işlerinde bulunulma fikri doğduğundan dolayı, ilk olarak da Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan Arakanlı Müslüman din kardeşlerimiz için su kuyusu açmak istedik. Bunun üzerine Ahde Vefa İnsani Yardım Derneği ile irtibata geçerek, dernek aracılığı ile ilk su kuyusunu açtırdık. İkinci su kuyusu içinde sipariş verildi’’ dedi. Yozgat Lisesi 1987 Mezunları sözcüsü Bülent Kılıç, bundan sonra da Ramazanda ve diğer önemli toplumsal hadiselerde yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.