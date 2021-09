Mezunlar kep fırlattı

Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokullarda mezuniyet törenlerine Ziraat ve İletişim fakültelerinde devam edildi. Ziraat Fakültesi dönem ikincisi Furkan Yılmaz ile İletişim Fakültesi birincileri Esra Arı ve İbrahim Kaya, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi'nin sağlamış olduğu nitelikli eğitim ve geleceğe güvenli bakabilmemiz için bize kazandırdığı tüm mesleki dolananımla fakültelerimizin mezunları olarak mesleğimizi layıkıyla yapmamızı sağlayacaktır’’ dedi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, Ziraat Mühendisliği mesleğinin kıymetini hiçbir zaman kaybetmediğine vurgu yaparak gün geçtikçe değerinin giderek artmakta olduğunu vurguladı. Gürbüz, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olan öğrencilerimizin burada aldıkları modern ve çağdaş eğitim ile üreticilerin sorunlarını çözerek meslek hayatlarında başarılı çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Üniversitemiz ve fakültemizin kapısının her zaman sizlere açık olduğunu unutmayınız. Bu duygularla hepinizi başarılarınızdan dolayı tebrik ediyor. Yolunuz ve bahtınız açık olsun’’ ifadelerini kullandı. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ da, 2009 yılında kurulan İletişim Fakültesi'nde Halka İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinde 455 öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi. Akdağ, ‘’İletişim Fakültemiz, yeteneklerini, geliştirmek, mesleki donanımlar kazandırmak amacıyla her zaman öğrencilerine en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindedir. Bugün 4 yıllık bir eğitimin sonunda mezun olan öğrencilerimizi iş hayatına uğurluyoruz. Öğrencilerimiz zaman içerisinde okullarından çok iyi bilgi ve donanımla ayrıldıklarının, birçok şey öğrendiklerinin farkına varacaklar. Aramızdan ayrılan mezunlarımızla ileriki yıllarda karşılaştığımızda, eğitim aldığınız alanda başarılı bir uzman, güzel işler başarmış, mutlu, huzurlu yaşam süren bireyler olarak görmenin gururu bize yeter. Yolunuz, bahtınız açık başarılarınız daim olsun" diye konuştu. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, geleceğin İletişimcilerini ve Ziraat Mühendislerini Bozok Üniversitesi'nden donanımlı bir şekilde mezun etmenin halkı gururu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Karadağ, ‘’Öğrencilerimiz bundan dört yıl önce Ziraat Fakültesi'ne başlarken hayalleri ve beklentileri vardı. Şimdi o hayal ve beklentileri gerçeğe dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyorlar. Fakültemizde öğrencilerimizi en iyi şekilde donanımlı olarak yetiştirmenin gayreti ve çabası içinde olduk. Üniversitemiz İletişim Fakültesi'nin Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan öğrencilerimiz geleceğin iletişimcileri olarak meslek hayatlarına atılacaklar. İnsan ilişkilerinde iletişimin çok önemli bir yeri var. Algının yönetilmesinde yaptıklarınızın kamuoyu ile paylaşılmasında iletişim birimlerinin her alanının çok önemli işlevleri olduğunu görüyoruz’’ şeklinde konuştu. Tören, dereceye giren öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep atma ile sona erdi.