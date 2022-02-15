Mezunlar fark yaratıyor

Teknolojide çeşitliliği ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell Akademi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde gerçekleşen ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin İklim Fikir Maratonunun birincisi Yozgat Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama mezunu Yüksek Şehir Plancısı Hüsne Temur’u Rektör makamında kabul etti. Geçtiğimiz günlerde Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell Akademi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde gerçekleşen, iklim değişikliğine yönelik teknolojik çözümlerin yarıştığı ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ İklim Fikir Maratonu'nun ödül töreninde birincilik ödülü alan ve ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden alan Üniversite Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama mezunu ve bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerine destek olan Yüksek Şehir Plancısı Hüsne Temur’u Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ makamında kabul etti. Mezun Yüksek Şehir Plancısı Hüsne Temur’un birinci olduğu TeknoTeam ekibi iklim değişikliğine teknoloji ile çözüm üretme hedefiyle çalışmalar yapıyor. Projelerini atık yönetimi alanında yapan TeknoTeam ekibi, çay atıklarını toplayıp kompozit oluşturarak biyo bazlı plastik üreten teknoloji geliştirdi. Ekip, çay atıklarının geri dönüştürülmesi için paketlerin üzerine en yakın çay atık toplama yerini gösteren karekod sistemi tasarladı. Projelerini ‘Atık Yönetimi’ alanında yapan TeknoTeam ekibi, çay posası atıklarını toplayıp kompozit oluşturarak biyoplastik üreten teknoloji geliştirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının farklı alanlarda yürüttükleri çalışmalar neticesinde aldıkları ödüllerden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ve başarılarından dolayı gururlandığını belirten Karadağ, ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ İklim Fikir Maratonu'nun birincisi olan üniversite mezunu Hüsne Temur ve ekibini kutladı. Karadağ, “Mezunların okul sonrası hayatlarında elde ettikleri başarılar sayesinde üniversitemizin saygınlığına önemli katkıda bulunuyorlar. Onların yazmış oldukları bu başarı hikâyeleri bizleri mutlu ediyor. Bizler eğitim-öğretim döneminde de sonrasında da öğrencilerimizi kucaklıyoruz ve onlarla irtibatımızı kesmemeye çalışıyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak, öğrencilerimiz mezun da olsalar kapılarımız her zaman onlar için ardına kadar açıktır. Öğrencimiz Hüsne Temur ve ekibinin bundan sonraki süreçte de bu tür başarılarının sayısının artarak devam edeceğine inancım tam. Bu duygularla mezun öğrencimiz ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Hüsne Temur da Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür ederek, üniversiteye her alanda katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti ve proje kapsamında çay posası atıklarından yapmış oldukları kalemi Karadağ hediye etti. Karadağ’da mezun öğrenci Hüsne Temur’a günün anısına kahve fincanı hediye etti.