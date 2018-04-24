Mezunlar Ankara’da buluştu

Bu yıl ikinci kez buluşan, yurdun farklı bölgelerinde yaşamlarını sürdüren mezunlara, o dönemde görev yapan 5 öğretmende katıldı. Mezunlar, Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Daha sonra akşam Başkent Öğretmen Evi’nde mezunlar buluşması gerçekleştirildi. Müzik eşliğinde yemekler yenilip, sohbetler edildi. Anılar tazelendi. Mezunlar, önümüzdeki yıl tekrar buluşmak dileği ile vedalaştı.