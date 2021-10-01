Mezuniyet törenleri devam ediyor

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, rektör yardımcıları, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, fakülte dekanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Dönem birincileri yaptıkları konuşmalarda: ‘’Heyecan ve umutla nice hayalleri gerçekleştirmek üzere geldiğimiz Yozgat Bozok Üniversitesi’nden aldığımız donanımlı eğitim ile insana hizmet etme ideallerini ve kültürel anlamda topluma katkı sağlamayı amaçlayan birer birey olarak ayrılıyoruz. Bizler ve bizden sonraki mezunlar iş hayatında sergileyeceğimiz performans ile üniversitemizin adını yüceltmek amacında olmalıyız. Üniversitemizin kıymetini artıracak kişiler bizleriz. ‘Önce kendini sevmekle işe koyul’ sözünden yola çıkarak benimseyeceğimiz bu düşünce ile üniversite sonrası yaşamımızdaki azimli, disiplinli ve öz güvenli tutumumuzu sürdürebiliriz’’ dedi.