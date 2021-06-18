Mezuniyet sevinci

Okul Müdürü Ahmet Fahri Yaşar başkanlığında eğitim ve öğretimlerini başarılı bir şekilde sonuçlandıran son sınıf öğrencileri mezuniyet diplomalarını düzenlenen törenle aldılar. 65 mezun öğrenci için yapılan programda öğrenci yakınları ve veliler pandemi tedbirleri kapsamında mezuniyet törenine yoğun ilgi gösterdi. Özel Yozgat Akademi Yeni Çizgi Anadolu Lisesinden Muhammet Tarık Binici, Özel AYFEN Yozgat Fen Lisesinden ise Aybüke Rana Abaylı dönem birincisi seçildiler. Dönem birincisi olarak dereceye giren iki öğrencinin isimleri yaş kütüğüne çakıldı. Muhammet Tarık Binici ve Aybüke Rana Abaylı, mezun olmaları sebebiyle temsili olarak Türk Bayrağını ve okul flamasını öpüp alınlarına koyarak bir alt dönem öğrencilerine devrettiler. Daha sonra mezun olan tüm öğrenciler keplerini atarak mezuniyet törenini sona erdirdiler. Öğrenci velileri başarıyla mezun olan çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade ettiler ve tören sonrasında duygu dolu anlar yaşandı. (Bülent Kalabalık)