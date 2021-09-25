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Mezuniyet heyecanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaatli, Yerköy ve Boğazlıyan ilçelerinde yüksek öğrenim eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, yapılan törenle diplomalarını alıp, keplerini havaya fırlattı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:26
Mezuniyet heyecanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksekokulu, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu ve Boğazlıyan Meslek Yüksekokulunda 2020-2021 akademik yılı mezuniyet törenleri düzenlendi, öğrenciler mezun olup, diplomalarını almanın coşkusunu keplerini havaya fırlatarak yaşadı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Pırıl pırıl genç yürekleri mezun etmenin, öğrencilerimizi ailelerine ve güzel ülkemize kazandırmanın onurunu, gururunu, sevincini Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak hep birlikte yaşıyoruz. Mezun olan öğrencilerin beklentisi olan mezuniyet coşkusu sözünü yerine getirmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyor ve sizlerle paylaşıyoruz’’ dedi. Karadağ, mezun olmanın haklı gururunu yaşayan öğrencilerle ilgili olarak, ‘’Gözbebeğimiz, geleceğimizin teminatı sevgili mezunlarımız. Sizler yarınımızın sahipleri ve ülkemizin geleceğisiniz’’ ifadelerini kullandı. Öğrenciler hayatın başka bir alanına yelken açtıklarını kaydeden Karadağ, öğrencilere hayallerinin peşinden koşmalarını, hayallerini içselleştirmelerini tavsiye etti, güçlü ve muktedir devlet olmanın kararlılık ve azimden geçtiğine dikkat çekti. Karadağ, ‘’Bu kararlılık ve azim üniversitemizin doktrini olan ‘Kararlılıkla Başarıya’ ilkesiyle sizlere de sirayet ederek sizlerin hedef belirlemenizde ölçüt oldu. Hayalleriniz doğrultusunda hedeflerinize kilitlenerek birçok alanda başarı hikâyesi yazacaksınız. Sizlerden beklentimiz hayatınıza anlam ve değer katacak olan hayal ve hedeflerinizi emek ve gayretle hayata geçirerek bir başarı hikâyesine dönüştürmenizdir. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak, bütün mezunlarımızın vatanımıza, milletimize, devletimize faydalı birer insan olarak çok önemli görevler üstleneceklerine inanıyoruz. Yolunuz, bahtınız açık, mezuniyetiniz kutlu olsun” şeklinde konuştu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, törene katılan ilçe protokol üyeleri  daha sonra Şefaatli, Yerköy Adalet ve Boğazlıyan Meslek Yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere plaketlerini takdim etti. Mezun öğrenciler mezuniyet coşkusunu keplerini havaya atarak kutladı.

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