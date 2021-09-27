Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Yozgat ve Sorgun Meslek Yüksekokulları ile Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen törenle öğrenciler diplomalarını aldı, mezun olmanın sevincini kepleri havaya fırlatarak yaşadı. Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nde 2020-2021 akademik yılı lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene Yozgat Valisi Ziya Polat ile diğer il yöneticileri de katıldı. 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi İlahiyat Fakültesi birincisi Sahure Gül Coşkun, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaptı. Coşkun, ilahiyatçı kimliği ile mezun olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek bu görev ve sorumlulukla hakkıyla mesleklerini yerine getirmek istediklerini dile getirdi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Dündar, ‘’Beş yıl süren ilahiyat eğitim ve öğretimini başarılı şekilde tamamlayarak yeni bir sürece yelken açtınız. Bundan sonra sadece öğrenen değil hem öğrenen hem de öğreten olacaksınız. Gittiğiniz her yerde, bulunduğunuz her mahfilde, yüce dinimiz İslam’ı insanlarımıza anlatarak, onları doğru bir şekilde bilgilendireceğinize inancımız tam’’ ifadelerini kullandı.

İş İnsanı Bilal Şahin de, kısa süre sonra TÖMER binasını da tamamlayıp, hizmete kazandırmış olacaklarını belirtti, elimden geldiği kadar üniversiteye katkı vermeye devam edeceğini bildirdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, mezun olan öğrencilerin beklentisi olan mezuniyet coşkusu sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarına vurgu yaparak, ‘’Pırıl pırıl genç yürekleri mezun etmenin, öğrencilerimizi ailelerine ve güzel ülkemize kazandırmanın onurunu, gururunu ve sevincini Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak hep birlikte yaşıyoruz. Sizlere mezuniyet sözümüz vardı. Şimdi bunu yerine getirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, öğrencilerin zorlu bir süreci mezuniyetle taçlandırdıklarını, insanı ayakta tutan din gibi temel yapıtaşını yine insanlığa en doğru biçimde yansıtacak İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mezuniyetlerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Yozgat Valisi Ziya Polat, mezun olan öğrenci ve ailelerini yiğitler şehri Yozgat’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Polat, ‘’İlahiyat fakültesi mezunu olmanın ayrı güzelliği var. Sadece anlatmakla değil yaşadığınız hayatla da bunu göstermeniz lazım. Bunun bilinci ve şuuru ile yolunuz bahtınız açık mezuniyetiniz hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca tarafından konser verildi. Rektör Karadağ, Koca’ya çiçek takdiminde bulundu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Mezun öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.

YOZGAT VE SORGUN’DA

TÖREN

Yozgat ve Sorgun Meslek Yüksekokullarında düzenlenen 2020-2021 akademik yılı mezuniyet törenleri de öğrencilerin mezuniyet coşkusuna sahne oldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Gözbebeğimiz, geleceğimizin teminatı sevgili mezunlarımız. Sizler yarınımızın sahipleri ve ülkemizin geleceğisiniz. Sizlerden beklentimiz hayatınıza anlam ve değer katacak olan hayal ve hedeflerinizi emek ve gayretle hayata geçirerek bir başarı hikâyesine dönüştürmenizdir. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak, bütün mezunlarımızın vatanımıza, milletimize, devletimize faydalı birer insan olarak çok önemli görevler üstleneceklerine inanıyoruz. Yolunuz, bahtınız açık, mezuniyetiniz kutlu olsun’’ ifadelerini kullandı. Karadağ Yozgat ve Sorgun Meslek Yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere plaketlerini takdim etti.

